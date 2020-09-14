Мер Віталій Кличко повідомив, що Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину

Про це він заявив під час прес-конференції в понеділок, 14 вересня, передає Politeka.

Мер стверджує, що можуть ввести жорсткі обмеження, аж до закриття різного роду закладів і припинення роботи транспорту.

При цьому, Кличко підкреслив, що ці обмеження вдарять по підприємцях, які в даний момент не дотримуються елементарних правил безпеки.





За його словами, за минулий тиждень Держспоживслужба перевірила 280 ресторанів і кафе, магазинів і ринків. Було складено 71 протокол про порушення.



"Тобто, кожен 4-й суб'єкт господарювання працює з порушеннями! І це-при зростанні числа хворих в місті. А потім ми запитуємо, чому столиця опинилася в "помаранчевій" зоні? Зазначу: посилення обмежень, якщо їх введуть, вдарить в першу чергу, по самим підприємцям», — додав Кличко.





Додамо, що Кабмін збирається внести зміни до переліку карантинних обмежень, які діють в Україні.

В першу чергу, це стосується "червоної» і "помаранчевої" зони, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами міністра, спільно з мерами міст МОЗ перегляне можливість змінити частину заборон «червоної» зони, враховуючи ситуацію на місцях.

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