За останню добу в Києві китайським вірусом захворіли 310 осіб



Як передає Politeka, про це йдеться у щоденному звіті МОЗ на сторінці у Facebook.



Станом на середу, 9 вересня, у столиці вже 15 821 підтверджений випадок-19.



По Україні за минулу добу 2 551 випадок вірусу.





Відзначимо, що у Києві лікарні, в яких лежать пацієнти з китайським вірусом заповнені на 40 відсотків.

В обласній адміністрації відреагували на скандал після дзвінка сімейного лікаря в швидку допомогу.

Диспетчер розповів лікарю, що йому нікуди покласти пацієнта, у якого запалення легенів. Результату тесту ще не було.

Того ж дня швидка допомога до нього все ж приїхала, однак, від госпіталізації він спочатку відмовився. Коли прийшов негативний аналіз на коронавірусну інфекцію, його поклали в обласну лікарню.

Лікар із запису працює в приватній лікарні, і крім журналістів до нього дзвонив також міністр охорони здоров'я. Через таку напругу лікар був змушений піти у відпустку.





Раніше ми писали, що в Києві закрили на карантин дві школи.

У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Також він розповів, що у разі спалаху вірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.



"Сьогодні прийнято рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.



Нагадаємо, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Також Politeka писала, про посилення карантину:що відбувається в маршрутках після нової заборони, фото.



