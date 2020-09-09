За останню добу в Києві китайським вірусом захворіли 310 осіб
Як передає Politeka, про це йдеться у щоденному звіті МОЗ на сторінці у Facebook.
Станом на середу, 9 вересня, у столиці вже 15 821 підтверджений випадок-19.
По Україні за минулу добу 2 551 випадок вірусу.
Відзначимо, що у Києві лікарні, в яких лежать пацієнти з китайським вірусом заповнені на 40 відсотків.
В обласній адміністрації відреагували на скандал після дзвінка сімейного лікаря в швидку допомогу.
Диспетчер розповів лікарю, що йому нікуди покласти пацієнта, у якого запалення легенів. Результату тесту ще не було.
Того ж дня швидка допомога до нього все ж приїхала, однак, від госпіталізації він спочатку відмовився. Коли прийшов негативний аналіз на коронавірусну інфекцію, його поклали в обласну лікарню.
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Лікар із запису працює в приватній лікарні, і крім журналістів до нього дзвонив також міністр охорони здоров'я. Через таку напругу лікар був змушений піти у відпустку.
Раніше ми писали, що в Києві закрили на карантин дві школи.
У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.
Також він розповів, що у разі спалаху вірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.
"Сьогодні прийнято рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.
Нагадаємо, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.
Також Politeka писала, про посилення карантину:що відбувається в маршрутках після нової заборони, фото.