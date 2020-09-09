Мер Києва Віталій Кличко замість обіцяних відкритих земельних аукціонів застосовує певні схеми для розпродажу Київської землі за копійки

Про це на своєму Telegram-каналі заявив народний депутат Олександр Дубінський.

“На початку мерського терміну Кличко заявив, що київська земля буде передаватися тільки на відкритих аукціонах. На ділі директор земельного департаменту Петро Оленич (ставленик міра) не провів жодного аукціону", - констатував парламентарій.

Він також розповів подробиці схеми, за допомогою якої оточення Віталія Кличка "дерибанить" землю столиці.

"Замість аукціонів банда Кличка використовує іншу схему: ділянку площею майже півгектару на проспекті Ватутіна, 2 - віддають за копійчану орендну плату прямо сьогодні (8 вересня. - Ред), на земельній комісії. Підстава - Старий сарай площею 36 квадратних метрів, який і здається в оренду разом із землею. Найсмішніше, ділянка вже продається в Інтернеті за 700 тисяч доларів. А після рішення депутатів ціна злетить до мільйона", - упевнений Олександр Дубинський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Віталій Кличко пролобіював прийняття Київською міською радою рішення про передачу на безоплатній основі 10 гектарів землі забудовнику Вагіфу Алієву під будівництво торгово-розважального центру.