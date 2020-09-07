На колишньому кладовищі в районі Бабиного Яру почалося будівництво

На території, що примикає біля меморіального заповідника Бабин Яр, на місці колишнього недобудованого спорткомплексу була відгороджений будівельний майданчик овальної форми, розміром приблизно 80х60 метрів, передає vaadua.org.

"Я можу сказати тільки одне: і тим, хто проводить ці роботи, і тим, хто давав на них дозвіл, і, головне, тим, хто ставить їм завдання - для них всіх абсолютно очевидно, що будівництво відбувається на кладовищі", - заявив історик і відповідальний секретар Громадського комітету "Бабин Яр" Віталій Нахманович.

До слова, у Києві закрили на карантин дві школи.

У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Також він розповів, що у разі спалаху вірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.

"Сьогодні прийнято рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.

Нагадавши, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

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