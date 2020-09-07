У Києві вчетверте за минулі шість днів "замінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці

Про це повідомляють в "Київ оперативний" і виклали відео з місця події.

На кадрах ролика видно, що дітей і викладачів евакуювали з приміщення, до будівлі під'їхала пожежна машина, карета швидкої допомоги і поліція.

Діти розташувалися в найближчих до школи дворах і сквериках, чекаючи, коли їм можна буде повернутися до навчання.

Додамо, що впродовж минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, підрозділами рятувальників та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. Всього за 2020 рік здійснено такий 251 виїзд (за аналогічний період 2019 року 495 виїздів).





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Про це в ході прес-конференції повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також розповів, що тимчасово закрили на карантин чотири дитячі садки: по одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах.

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