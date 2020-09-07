За минулу добу в столиці України зафіксували 244 нових випадків коронавірусної хвороби

Як повідомляє Politeka з посиланням на РНБО, загальна кількість інфікованих зросла до 15 276.

З початку пандемії коронавірусу побороти страшну недугу зуміла 4 751 особа (за добу 27), померли 242 людини (за добу 2).

На Київщині за добу на коронавірус захворіли 86 людей. Загальна кількість інфікованих в області зросла до 6 278.







Нагадаємо, в Україні вирішили розширити червону зону карантину через погіршення епідеміологічної ситуації.

Цю інформацію у своєму Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

За його словами, за результатами позачергового засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки з 7 вересня почне діяти нове епідемічне зонування.



Немчинов зазначив, що посилення карантину торкнеться тих населених пунктів, які перебувають у червоній зоні: Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Ізмаїл та інші.



Відзначимо, що восени Україна може зіткнутися з напруженою ситуацією через поширення коронавирусної хвороби. Карантин, ймовірно, продовжать і після жовтня, але він не буде жорстким, розповів прем'єр Денис Шмигаль.





"Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, ймовірно, буде продовжений і далі. Не дивлячись на ті показники, які у нас зараз є, в вересні-жовтні буде досить напружений момент з проходженням чергової хвилі коронавірусу", - сказав він.

При цьому Шмигаль запевнив, що влада не буде повторювати локдаун країни, оскільки не бачить економічної можливості зупинити Україну на дві і більше тижнів.



Нагадаємо, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.