Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, які обов'язки повинен виконувати мер Києва

Як передає Politeka.net, про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). За словами Пальчевського, київський мер повинен не тільки приймати громадян, а й організовувати місцеві референдуми. Сьогодні для цього є всі умови, хоч і немає законодавчої бази. Пальчевський вважає, що при бажанні її можна впровадити.

"Будуємо міст - не будуємо міст, задоволені мостом - незадоволені мостом", - пояснив громадський діяч.

Пальчевський вважає, що меру Києва Віталію Кличку потрібно звернутися до президента, щоб спільно вплинути на Верховну Раду.

"Можна дзвонити йому і сказати: Ви знаєте, дорогий мій, у киян в місті, в якому ви перебуваєте, в якому було два Майдани і яке схильно до революційної діяльності, є проблема - мені потрібна ваша підтримка. Поїхав до депутатів і сказав: на вас лежить моральне зобов'язання дати людям референдум», - пояснив Пальчевський.

За його словами, якщо депутати не можуть впровадити референдуми по всій Україні, можна почати з Києва.

Нагадаємо, що Пальчевський розкритикував Зеленського за бажання залишитися президентом ще на 5 років: "Я прихильник жорстких термінів".

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