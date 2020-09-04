Мешканці будинку в Солом'янському районі Києва скаржаться на сусідку, яка виливає з вікна своєї квартири екскременти людям на голову

Як передає Politeka, про це стало відомо з повідомлення Юлії Цехмайстрьової на сторінці "Солом'янський район" у Facebook

"Друзі, у нас така біда на Ідзиковських 25. У сусідки, яка захоплюється ін'єкціями, закипіла і злетіла кришечка. В останній тиждень загострення - і це дуже страшно", - пише дівчина.

Юлія Цехмайстрьова зазначає, що ця жінка, під ніком Анюта Васильєва в Facebook, кожен день з 7 до 23 години "виливає з банки свою сечу і фекалії як тільки хтось йде по тротуару".





"Так. Г*вно і сечу на голову всім. Як вона сама каже: дітей і людей похилого віку щадити не буду. Наймолодшому її потерпілому не було і двох років. Матюкається, кричить, у неї явні галюцинації", - скаржиться дівчина.