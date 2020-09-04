Мешканці будинку в Солом'янському районі Києва скаржаться на сусідку, яка виливає з вікна своєї квартири екскременти людям на голову
Як передає Politeka, про це стало відомо з повідомлення Юлії Цехмайстрьової на сторінці "Солом'янський район" у Facebook
"Друзі, у нас така біда на Ідзиковських 25. У сусідки, яка захоплюється ін'єкціями, закипіла і злетіла кришечка. В останній тиждень загострення - і це дуже страшно", - пише дівчина.
Юлія Цехмайстрьова зазначає, що ця жінка, під ніком Анюта Васильєва в Facebook, кожен день з 7 до 23 години "виливає з банки свою сечу і фекалії як тільки хтось йде по тротуару".
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"Так. Г*вно і сечу на голову всім. Як вона сама каже: дітей і людей похилого віку щадити не буду. Наймолодшому її потерпілому не було і двох років. Матюкається, кричить, у неї явні галюцинації", - скаржиться дівчина.
Жителі просять поліцію і відповідні служби відреагувати на цю кричущу ситуацію.
Раніше ми писали, що вкиївському метро найближчим часом збираються оновити рухомий склад і закупити близько 50 вагонів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
Щоб оновити рухоме майно, влада Києва візьме кредит в Європейському банку реконструкції розвитку (ЄБРР).
На даний момент на балансі столичного метрополітену знаходиться 821 вагон.
У прес-службі зазначили, що за минулий рік в метро проїхали майже 500 мільйонів пасажирів.
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