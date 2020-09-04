Мешканці будинку в Солом'янському районі Києва скаржаться на сусідку, яка виливає з вікна своєї квартири екскременти людям на голову

Як передає Politeka, про це стало відомо з повідомлення Юлії Цехмайстрьової на сторінці "Солом'янський район" у Facebook

"Друзі, у нас така біда на Ідзиковських 25. У сусідки, яка захоплюється ін'єкціями, закипіла і злетіла кришечка. В останній тиждень загострення - і це дуже страшно", - пише дівчина.

Юлія Цехмайстрьова зазначає, що ця жінка, під ніком Анюта Васильєва в Facebook, кожен день з 7 до 23 години "виливає з банки свою сечу і фекалії як тільки хтось йде по тротуару".

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Gepostet von Юлия Цехмайстрева am Donnerstag, 3. September 2020

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"Так. Г*вно і сечу на голову всім. Як вона сама каже: дітей і людей похилого віку щадити не буду. Наймолодшому її потерпілому не було і двох років. Матюкається, кричить, у неї явні галюцинації", - скаржиться дівчина.

За словами Юлії, ця жінка живе одна і вживає наркотики далеко вже котрий рік. Також розповіла, що намагалася додзвонитися її мами, проте вона на початку літа поїхала на дачу і не бере трубку.

Жителі просять поліцію і відповідні служби відреагувати на цю кричущу ситуацію.



Раніше ми писали, що вкиївському метро найближчим часом збираються оновити рухомий склад і закупити близько 50 вагонів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Щоб оновити рухоме майно, влада Києва візьме кредит в Європейському банку реконструкції розвитку (ЄБРР).

На даний момент на балансі столичного метрополітену знаходиться 821 вагон. 

У прес-службі зазначили, що за минулий рік в метро проїхали майже 500 мільйонів пасажирів. 

Нагадавши, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

Раніше Politeka писала, що стало відомо про стан дівчини-курсантки, яку переїхав п'яний майор.

Також Politeka повідомляла, що дівчина-курсантка, яку переїхав п'яний майор, потребує допомоги: доля красуні під загрозою.