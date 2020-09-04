У київському метро найближчим часом збираються оновити рухомий склад і закупити близько 50 вагонів

Як передає Politeka, про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Щоб оновити рухоме майно, влада Києва візьме кредит в Європейському банку реконструкції розвитку (ЄБРР), передає "Знай".

На даний момент на балансі столичного метрополітену знаходиться 821 вагон.

У прес-службі зазначили, що за минулий рік в метро проїхали майже 500 мільйонів пасажирів.

До слова, дві столичні школи перейшли на дистанційне навчання через хворих китайським вірусом вчителів.

Також 11 школах на дистанційне навчання відправили всього 20 класів. Там виявили інфікованих учнів.

Про це в ході прес-конференції повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також розповів, що тимчасово закрили на карантин чотири дитячі садки: по одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах.

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