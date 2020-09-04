Зі столичної школи терміново евакуювали дітей

Як передає Politeka, вранці, 4 вересня, невідомі повідомили про замінування школи №263 на Троєщині.

Про це розповіли в пабліку "Troeshchina INSTA".

"Добрий день. Школа 263. Замінували. Евакуюють школярів", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що дві столичні школи перейшли на дистанційне навчання через хворих китайським вірусом вчителів.

Також 11 школах на дистанційне навчання відправили всього 20 класів. Там виявили інфікованих учнів.

Про це в ході прес-конференції повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також розповів, що тимчасово закрили на карантин чотири дитячі садки: по одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах.

Нагадавши, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

Раніше Politeka писала, що стало відомо про стан дівчини-курсантки, яку переїхав п'яний майор.

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