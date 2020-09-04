Дві столичні школи перейшли на дистанційне навчання через хворих на китайський вірус вчителів

Як передає Politeka, також 11 школах на дистанційне навчання відправили всього 20 класів. Там виявили інфікованих учнів.

Про це в ході прес-конференції повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також розповів, що тимчасово закрили на карантин чотири дитячі садки: по одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах.

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Інцидент трапився на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Неадекватного чоловіка затримали співробітники муніципальної охорони Києва. Відповідні кадри опубліковані прес-службою відомства 3 вересня.

Він намагався пошкодити художнє підсвічування, яке було зроблене для яскравого представлення конструкції. Громадянин був у стані алкогольного сп'яніння. Він хотів пошкодити сам флагшток, а також обладнання, яке художньо підсвічується.

Порушника оперативно затримали. Його передали співробітникам поліції, які прибули на місце події. Вони встановлюють всі обставини злочину.

Нагадаємо, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

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