З'явилися подробиці потужної пожежі в Києві, яка охопила житловий комплекс Taryan Towers

Про це пише Знай з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як відомо, НП сталася другого вересня.

Так, елітний Taryan Towers мало не повторив сумну долю Позняків. Рятувальники розповідають, що в новобудові загорівся утеплювач під час зварювальний робіт.

Вогонь спалахнув на 34 поверсі, і площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Очевидці стверджували, що пожежа супроводжувалася великою кількістю чорного диму.

Інший очевидець розповів, що гасіння пожежі важко далося рятувальникам, які оперативно прибули на місце НП.

"Висотна жесть. У Києві горить одна з веж Taryan Towers", - попереджав він.

"І проблема не тільки в тому, що вогонь спалахнув на верхніх поверхах висотки. Справа в тому, що територія навколо комплексу щільно запаркована автомобілями. Це ускладнило пожежним доступ до місця НП", - цитує видання Діалог одного з очевидців пожежі.

На щастя, ніхто не загинув і не постраждав в результаті пожежі. Слідчим належить встановити всі обставини НП.

Додамо, що житловий комплекс Taryan Towers, в якому спалахнула сильна пожежа, складається з трьох веж, в яких розташовані 600 квартир.

Також ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус.

НП сталася поблизу села сніжки Київської області, 1 вересня близько 15.30.

Як повідомили в прес-центр ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16: 57.

А ще Politeka писала, що масштабна пожежа спалахнула біля багатоповерхівки: рятувальники кинулися на допомогу, з'явилося відео.

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