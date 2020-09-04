У Києві на балконі 73-річної жінки, яка живе в будинку на вулиці Мілютенка, знайшли схрон боєприпасів



Як передає Politeka, про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці на своїй сторінці у Facebook.

"На лінію 102 зателефонувала мешканка будинку на вулиці Мілютенка. Літня жінка вирішила прибрати на балконі і виявила зайві речі", - йдеться в повідомленні.





Патрульні виявили в будинку пенсіонерки предмети, схожі на гранати і патрони. Вона припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у домашніх справах і знімав у неї кімнату.

На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.



Нагадаємо, нещодавно в селищі Коцюбинське (Київська обл.) спалахнула пожежа. Загорівся торговий павільйон на площі 60 квадратних метрів.

Вогонь вдалося локалізувати о 14:40 та ліквідувати о 15:20. Відомо, що існувала загроза поширення вогню на магазини, розташовані поруч.

Раніше ми писали, що днями на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус.







Можна було побачити, як горить задня частина транспортного засобу, а густий дим тягнеться за ним на кілька метрів.



Як повідомили в прес-центрі ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16:57.

Нагадаємо також, що наприкінці серпня в будинку по вул. Великій Васильківській, 81, що в Печерському районі столиці сталася пожежа.



По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння виникло в квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі.

В ході ліквідації були врятовані 2 людини, 15 осіб виведені на безпечну відстань.



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