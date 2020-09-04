Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко продемонстрував, що, незважаючи на обіцянки відкрити автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом до кінця цього року, він досі не знає, куди саме йде цей міст

Про це стало відомо з його реакції на запит депутата Київської міської ради Вадима Васильчука під час засідання у четвер, 3 вересня, передає УНІАН.

“Звертаюсь до вас з запитом вчергове з приводу будівництва Подільського мостового переходу, а саме – лівобережних підходів. На свої звернення я так і не отримав відповіді, що у нас є документація, відповідний проект для будівництва саме лівобережних підходів, скоригованих. Мало того, на останній презентації, де був пан Густєлєв (Олександр Густєлєв, заступник Кличка, відповідальний за транспортну інфраструктуру. - Ред.), нам уже презентували, що міст знову буде йти через озеро Радунка. Я трохи здивований”, - зазначив депутат.

Він підкреслив, документації щодо лівобережних з’їздів з мосту немає попри те, що це питання пропрацьовувалося останні три роки і звинуватив Кличка у політиці “подвійних стандартів”.

“Три роки поспіль ви заявляєте, що міст піде на Бальзака та Алішера Навої та не буде йти через озеро Радунка. І ми йдемо послідовно, 30 з чимось звернень за ці три роки і навіть проект рішення відповідний робили. А зараз по факту документації нема, а чомусь виконавчий орган вирішив вести знову міст через озеро. Я би просив публічно заспокоїти громаду, що такого немає, тому що зараз ми бачимо дуже незрозумілий підхід подвійних стандартів”, - заявив Вадим Васильчук.

Цікаво, що мер спершу взагалі не захотів відповідати на запит депутата, одразу після його виступу передавши слово наступному обранцю. Проте Васильчук особисто натиснув на Кличка і добився відповіді. Яка, щоправда, виявилася неінформативною - голова КМДА так і не спромігсявідповісти, куди ж саме веде Подільсько-Воскресенський міст.

“По всім зверненням я даю протокольне доручення для того щоб вас проінформувати стосовно інформації по проекту Подільсько-Воскресенського мосту, щоб вас однозначно ввели в курс справ”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що спершу мер обіцяв пустити автомобільний рух Подільським мостом у 2019 році. А останнім часом говорить про те, що рух буде запущено до кінця 2020 року. При чому, як писали ЗМІ, Кличко, аби встигнути це зробити, ладен пустити з’їзди з мосту прямо на дачний масив Русанівські Сади, не доводячи його ані до вул. Алішера Навої, ані до Троєщини.