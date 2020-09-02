У селищі Коцюбинське, що на Київщині спалахнула пожежа
Загорівся торговий павільйон на площі 60 квадратних метрів, - передає Politeka з посиланням на повідомлення ДСНС.
Була загроза поширення вогню на магазини, розташовані поруч. Їх там 12.
На місце інциденту вирушили рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати о 14:40 та ліквідувати о 15: 20. Наразі встановлюють причини загоряння.
Нагадаємо, 1 вересня «замінували» Київську гімназію. Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.
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На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.
Ми писали, що у Києві за останню добу зафіксували 332 нових випадки інфікування китайським вірусом.
Кількість нових випадків за день зросла майже вдвічі, що становить новий антирекорд у Києві. Про це свідчать дані карти РНБО.
За весь час пандемії в Києві зафіксували 13 878 випадків зараження
Додамо, що у Києві 31 серпня надійшла інформація про зникнення дитини.
"Вранці 1 вересня ми розшукали дівчинку в Деснянському районі у жінки, з якою працює її мати. З'ясувалося, що під час святкування зустрічі з родичами, жінка залишила доньку на вулиці вересневій. Дівчинка пішла в район станції метро Харківська, де працює її мати продавцем і зустріла там знайому жінку.
Вона намагалася зв'язатися з родичами дівчинки, але на дзвінки ніхто не відповідав", - повідомив начальник сектора ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.
Нагадаємо, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.
Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити
Також Politeka писала, що нову пенсію з 1 вересня отримають не всі