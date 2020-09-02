У селищі Коцюбинське, що на Київщині спалахнула пожежа

Загорівся торговий павільйон на площі 60 квадратних метрів, - передає Politeka з посиланням на повідомлення ДСНС.

Була загроза поширення вогню на магазини, розташовані поруч. Їх там 12.

На місце інциденту вирушили рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати о 14:40 та ліквідувати о 15: 20. Наразі встановлюють причини загоряння.

Нагадаємо, 1 вересня «замінували» Київську гімназію. Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.

На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.







Ми писали, що у Києві за останню добу зафіксували 332 нових випадки інфікування китайським вірусом.

Кількість нових випадків за день зросла майже вдвічі, що становить новий антирекорд у Києві. Про це свідчать дані карти РНБО.

За весь час пандемії в Києві зафіксували 13 878 випадків зараження

Додамо, що у Києві 31 серпня надійшла інформація про зникнення дитини.





Мати дівчинки розповіла, що вони відпочивали в парку Партизанської слави і півгодини тому за невідомих обставин зникла її дочка.

"Вранці 1 вересня ми розшукали дівчинку в Деснянському районі у жінки, з якою працює її мати. З'ясувалося, що під час святкування зустрічі з родичами, жінка залишила доньку на вулиці вересневій. Дівчинка пішла в район станції метро Харківська, де працює її мати продавцем і зустріла там знайому жінку.

Вона намагалася зв'язатися з родичами дівчинки, але на дзвінки ніхто не відповідав", - повідомив начальник сектора ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.



Нагадаємо, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити

Також Politeka писала, що нову пенсію з 1 вересня отримають не всі



