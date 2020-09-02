Поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою біля офісу президента

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Гранату відправили на експертизу, щоб визначити походження та мету зберігання.

Дії чоловіка кваліфікували за статтею"Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". По ній чоловікові загрожує штраф, арешт або в'язниця до трьох років.

Журналісти повідомили, що зловмисник виявився фермером з Миколаївської області. Його звуть Микола Антошин. За деякими даними, він є затятим опонентом Зеленського і хотів влаштувати на Банковій перформанс, щоб привернути увагу ЗМІ, пише Страна.

Антошин є керівником фермерського господарства в селищі Бузьке Миколаївської області, яке займається вирощуванням зернових культур.

Також ми повідомляли, що Зеленський розкритикував деяких представників партії "Слуги народу".

Глава держави виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.

Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».

Нагадавши, Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.

Як повідомляла Politeka, незадоволеному "слугами" Зеленському вказали на власний прорахунок.

Також Politeka писала, що "слуга народу "влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради:"ви стали порожнім місцем".