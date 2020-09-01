Олексій Кущ на своїй сторінці в Facebook виділив головні проблеми регіонів, які впливають на якість життя громадян, а також не дають розвиватися економіці

Всі підняті проблеми є основою для програму партії "Перемоги Пальчевського", яка буде презентована найближчим часом.

"Системна інфраструктурна деградація всього і вся. Правова незахищеність жителів міст, які живуть у будинках з дворами, розміщених на земельних ділянках, що їм не належать. Загальна і всепоглинаюча економіка несправедливості і породжена нею проблема нерівності і бідності", - пише він.

Внаслідок чого, один з ідеологів політсили "Перемога Пальчевського" анонсував програму партії, яка допоможе вирішити вищезазначені проблеми.

"Пошук правильних відповідей на зазначені вище виклики і є основою програми будь-якої правильної партії. І економічний блок Партії "Перемога Пальчевського" найближчим часом дасть свої рецепти з подолання тих глибинних перекосів у розвитку, які загострилися останнім часом. Слідкуйте за смислами, а не димовими завісами. Тільки нові смисли ведуть до благополуччя і розвитку. Це правило давно засвоєно в бізнесі, але от ніяк не проб'ється в реалії української політики", - резюмував економічний експерт.

Раніше Олексій Кущ пропонував звільнити дрібних підприємців від податків і розвивати економіку з досвіду Китаю.