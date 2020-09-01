У Києві закрили одну зі шкіл через спалах коронавірусної інфекції

Інфікувались двоє вчителів Навчально-виховального копмлексу №240 “Соціум”.

Про це повідомили у прес-служюі КМДА.

Хворі контактували з 21 співробітником навчальної установи. Школу відправлено на карантин.







Відзначимо, що у Києві можуть повторно закрити метро і заборонити роботу наземного транспорту.

Про це в ефірі Свобода Live заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності – прим.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей», – сказав Кличко.

Також він розповів, чи зупиниться транспорт у Києві, якщо місто потрапить у "червону" карантинну зону

Навчання буде проходити у дистанційному режимі. Бережіть себе та дотримуйтесь правил безпеки.







Нагадаємо, що в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що буде зі шкільними канікулами.

Відомі рекомендації Міністерства освіти і науки України на період карантину. Так, Сергій Шкарлет на своєму брифінгу розповів, що в школах будуть приймати рішення про перенесення канікул самостійно, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні.

В. о. міністра освіти зазначив, що навчальний рік починається з 1 вересня, але зі своїми особливостями через епідемічну ситуацію в кожному регіоні. Зокрема, у школах потрібно передбачити можливість внесення змін у терміни канікул, початку та завершення навчальних семестрів.

Шкарлет повідомив, що в областях "зеленої", "жовтої", «помаранчевої» зон в школи можна ходити в звичному режимі. А ось в "червоній" - відвідувати заняття заборонено, а навчання проводити в дистанційному режимі.



Додамо, що серйозні обмеження торкнуться і студентські гуртожитки. Головне правило, як запевняють в МОЗ, - всі, хто знаходиться в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски або респіратори поза кімнат і користуватися антисептиками на вході.

Жителям і співробітникам гуртожитків повинні проводити температурний скринінг, і до роботи не будуть допускати людей, у яких температура вище 37,2 градусів.

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