Мер Києва Віталій Кличко вірить, що зможе переграти чинного голову держави Володимира Зеленського та готується “збити” його на президентських виборах

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Віктор Таран.

“Старт кампанії до місцевих рад де факто розпочав великий «виборчий президентський марафон». Будьмо об’єктивними - парламентські партії розглядають місцеві вибори виключно як трамплін на президентські. Але поміж парламентських лідерів х ще одна темна конячка, яка давно мріє про перемогу у президентських перегонах. Здогадались про кого мова? Точно - Кличко”, - заявив Таран.

Він нагадав, що президентські амбіції Віталій Кличко мав ще до Євромайдану, коли очолював фракцію “Удар”.

“Перспективи у нього були тоді доволі райдужні. Але після Євромайдану та втечі Януковича були переговори з Фірташем у Відні. В результаті Віденського пакту Президентом став Порошенко. Кличку лишився Київ. Однак Віталій - людина амбітна. І відмовлятися від своїх намірів не звик. Після закінчення каденції Порошенко він більше не пов'язаний жодними зобов'язаннями, і може балотуватися в президенти. І, як мені розповіли знаючі люди, - буде”, - поділився політолог.

За його словами, в цій ситуації стали дуже в нагоді домовленості Віталія Кличка з Володимиром Зеленським, точніше - з його оточенням.

“Минулої осені, після потужного пресингу з боку Офісу президента і афілійованих з ним ЗМІ, меру вдалося виторгувати собі безхмарне існування в обмін на що він поділився впливом в столиці і декількома важливими посадами. І зараз в оточенні чинного глави держави впевнені, що у них в плані Кличко «все схвачено» і боятися нічого. От саме на цьому здається і може зіграти мер, який мріє здобути Поезидентську булаву. Він уже зараз починає будувати плани, як би йому "збити" нинішнього гаранта на майбутніх виборах. Оточення Кличка теж підігріває ідею, що він зможе не тільки скласти реальну конкуренцію, але і переграти Володимира Зеленського на президентських виборах. Чи вийде це - покаже час”, - припустив Віктор Таран.