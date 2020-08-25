Мер Києва Віталій Кличко дозволив своєму хорошому знайомому відкрити 160 торгових точок на зупинках громадського транспорту в центрі столиці

Про це з посиланням на свої джерела передає блогер і журналіст Михайло Шнайдер.

"Як повідомляють надійні джерела, вже найближчим часом... Київ планує всупереч рекомендаціям антикорупційної комісії міськради підписати інвестиційний договір з переможцем конкурсу на облаштування зупиночних комплексів за скандальним лотом номер 29. Хоча не менш точним буде назвати цей самий лот "дружнім" - написав Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що для того щоб повністю розібратися в цій справі, варто згадати всю історію даного питання.

"Інвестиційний конкурс на облаштування зупинок по лоту 29 був проведений ще на початку нинішнього року. Перемогло в ньому ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "Воздвиженський", отримавши можливість встановити 160 зупинок. Причому, як повідомляли депутати Київради, саме в цей самий лот були винесені найбільш "ласі" локації для торгово-зупиночних комплексів - частина з них знаходиться в так званій "першій зоні", тобто - в самому центрі нашої столиці", - пояснив блогер.

За його словами, 29 травня 2020 року КМДА своїм розпорядженням № 774 затвердила переможця інвестиційного конкурсу з лоту 29

"Однак ще 3 червня 2020 року комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції розглянула депутатське звернення з цього питання і прийняла ряд рішень", - заявив Михайло Шнайдер.

Він зазначив, що одне з рішень антикорупційної комісії - рекомендація департаменту економіки та інвестицій КМДА та КП "Київпастранс" утриматися від підписання інвестиційних договорів по лоту 29 до прийняття остаточного рішення з цього питання.

“Але як виявилося, в нашій доблесній КМДА вирішили проігнорувати думку депутатів і незважаючи на відсутність результатів перевірки укласти договір з переможцем конкурсу. Причина, як повідомляють всі ті ж джерела-пряма вказівка мера нашої столиці. І ось ми підходимо до пояснення того, чому той самий знаменитий лот 29 можна сміливо назвати "дружнім". Як з'ясувалося, провести конкурс на зазначені 160 зупиночних комплексів Кличка попросив один з його хороших знайомих. І цей самий знайомий сам вибрав, за якими саме адресами зупинки будуть "розігрувати". Міський голова проханню товариша послухав і дав завдання підлеглим-організувати конкурс. А тепер точно так же дав команду-підписати договір з компанією свого приятеля", - підкреслив журналіст.

За його даними, в подяку, той самий друг фінансово підтримав передвиборчу кампанію мера. А тепер розповідає своїм наближеним, мовляв, він за спонсорську допомогу і завдяки дружбі з мером отримав те, що іншим гравцям ринку недоступно в принципі.

"Друг мера також повідомив, що він планує після підписання нинішнього договору протягнути через "свого високопоставленого Друга" ще ряд прибуткових проектів.Тобто, наш мер за фінансування виборів готовий відмовитися від своїх слів про те, що в "нульовій" і "першій" зонах міста торгівлі не буде. І тепер зі схвалення Кличка по всьому центру відкриється... 160 нових точок торгівлі пивом, сигаретами і шаурмою прямо на зупинках. Хоча по суті... там повинні бути організовані точки з продажу проїзних документів. Хтось може сказати, що цього робити категорично не можна. Але це звичайним киянам-не можна. А друзям мера можна робити все що завгодно, тому що він і сам упевнений в тому, що в Києві йому дозволено буквально ВСЕ", - резюмував Михайло Шнайдер.