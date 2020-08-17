Вже з понеділка, 17 серпня

З 17 серпня в Києві почали діяти обмеження жовтої зони за рівнем небезпеки поширення китайського вірусу

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram мер Києва Віталія Кличка.

Так, згідно з розпорядженням влади, з сьогоднішнього дня набули чинності наступні заборони:

киянам заборонили перебувати в громадських будівлях і транспорті без надітих масок;

жителям столиці та гостям міста необхідно перебувати на вулицях з документами, що засвідчують особу;

киянам заборонено самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації;

проведення масових заходів дозволено лише при дотриманні такої умови: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, якщо захід на відкритому повітрі;

учасники заходів повинні дотримуватися фізичної дистанції не менше півтора метрів, якщо вони розміщені стоячи;

заповненість залів кінотеатрів та інших закладів культури не повинна перевищувати 50% місць;

громадський транспорт повинен перевозити пасажирів лише відповідно до кількості місць для сидіння.

Крім того, жителям столиці заборонили відвідувати заклади соцзахисту, якщо там знаходяться літні люди (крім тих, хто надають послуги).

Politeka писала, що в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про те, які школи не відкриються з 1 вересня. У зв'язку з тим, що санітарно-епідеміологічна ситуація на території деяких українських областей залишає бажати кращого, частина навчальних закладів не почнуть працювати з 1 вересня 2020 року. Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в режимі онлайн.

Як повідомляється, представники МОЗ прийняли рішення про обмеження функціонування деяких навчальних закладів. Йдеться про школи, які розташовуються на територіях, що входять в так звану «червону зону».

В Україні знову посилюють карантин і обмежать роботу поїздів на деяких станціях. Як відомо, 12-13 серпня в Кабміні оновили правила адаптивного карантину, а також список колірних зон, де діють обмеження. Столиця України потрапила в жовту зону через перевищення показників захворюваності, тому вже з понеділка, 17 серпня, в Києві посилюють карантинні обмеження.

Згідно з новими правилами, буде заборонено проведення масових заходів. Дозволять проводити заходи тільки тим, хто зможе організувати соціальну дистанцію між учасниками, або проводитиме захід на свіжому повітрі.

Робота шкіл и детсадов в Україні, у МОЗ зробили термінову заяву: "щоб стабілізувати ситуацію..."

Українець житимуть у гуртожитках за новими правилами, важливе уточнення: "усі зобов'язані..."

Ситуація з хворими різко погіршилася, українців попередили про зміни: що буде з карантином.