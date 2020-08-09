Для цього потрібно зовсім небагато

Сьогодні в Києві існує досить серйозна проблема, пов'язана з поширенням вірусу, проте влада не поспішає її вирішувати

Про це розповів громадський діяч Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця), передає Poiteka.

"Я хочу сказати, що поїзди треба міняти, і, найголовніше, - ескалатори, а також переходи - особливо ті переходи, де багато ходить людей. В епоху соціальної дистанції піші переходи необхідно міняти", - зазначив він.

Водночас Пальчевський розповів, як вирішити «вічну» проблему Києва – ситуацію з підземкою.

"Крім того, систему постачання повітря. Думаю, що повітря в метро- одна з наймасштабніших проблем з точки зору передачі захворювання. Я впевнений, що треба ставити спеціальні фільтри, і на цьому хтось добре наживається»,- підкреслив він.

До цього ми розповідали, що Андрій Пальчевський висловився про терміни перебування при владі депутатом і президента України. За його словами, президент повинен піти з посади після п'яти років.

"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше. Володимир Олександрович робить дуже велику помилку, кажучи, що може піти на другий термін. Не треба", - упевнений громадський діяч.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився про карантинний бунт в Україні.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися.

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як шикують «слуги народу».