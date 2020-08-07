До кінця поточного року тарифи на комунальні послуги в столиці не збільшаться

Про це в інтерв'ю Вечірньому Києву пообіцяв заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, повідомляє Politeka.

"Це-позиція міста. Коли економічні наслідки пандемії і людям важко матеріально, підвищувати тариф не можна", - заявив чиновник.

Однак, в платіжках жителів столиці незабаром з'явиться нова графа"абонентська плата".

"Абонплату, яка раніше входила в тариф, вивели окремим рядком з "тіла" основного платежу. Позиція Києва Наступна: не варто ускладнювати процес сплати за комуналку. Місто звернулося до Кабміну з цього приводу. Адже з тарифу окремим рядком також вивели внески за обслуговування та ремонт будинкових лічильників тепла та води. Є ризик заплутати споживача. Клієнти не хочуть, щоб платіжка перетворювалася на простирадло з безліччю рядків "до сплати", – пояснив Петро Пантелєєв.

Politeka писала, що найближчим часом в Україні може збільшитися кількість субсидіантів, які не зможуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Таку думку озвучила координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

За її словами, з початку 2019 року ціна на газ впала майже в два рази. Але зараз вона починає знову рости. Бойко вважає, що зростання тарифів буде повільним, а до рівня 2017-2018 років ціна зросте не дуже скоро. Тим не менш, кількість субсидіантів все одно зросте.

Стало відомо, як саме в Україні зросли тарифи на газ для побутових споживачів. Про це інформує прес-служба Нафтогазу. Найгірші побоювання українців збулися, оскільки після 1 серпня були підвищені тарифи на блакитне паливо на побутових споживачів. Як зазначають у прес-службі монополіста, для побутових клієнтів у серпні 2020 року ціна на газ була встановлена на рівні 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

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