У Дніпровському районі столиці з вікна лікарні випав чоловік

Про це інформує Politeka з посиланням на сторінку спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

НП сталася в Київській міській клінічній лікарні №3, яка знаходиться за адресою вулиця Петра Запорожця, 26.

Згідно з попередніми даними, загиблому чоловікові виповнився 81 рік. Від отриманих поранень він помер на місці події.

"З п'ятого поверху лікарні вистрибнув чоловік. Смерть настала миттєво", - сказано в повідомленні.

Politeka повідомляла, що в Дніпрі жінку, яка переходила дорогу в непризначеному для цього місці, збив тролейбус. Так, відомо, що в Дніпрі тролейбус збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Після інциденту жінка змогла самостійно піднятися на ноги.

Інцидент стався о восьмій ранку внизу проспекту Олександра Поля. Жінка разом з чоловіком переходили дорогу в недозволеному місці. В цей час якраз проїжджав тролейбус №5. Водій транспортного засобу не помітив людей, які перебігають дорогу, оскільки в цей час він рахував гроші, передані йому пасажирами за проїзд.

На Дніпропетровщині через зсув піщаної маси сталася трагедія. Повідомляється, що рятувальникам знадобилася допомога екскаватора, щоб витягти тіла загиблих.

Повідомлення про нещасний випадок з людьми, який стався у П'ятихатському районі, надійшло до Служби порятунку 20 липня, близько 13 дня. Біля села Комісарівка під тоннами піску зникли 50-річний чоловік та 15-річний підліток. Неподалік від села розташований стихійний піщаний кар'єр, з якого місцеві жителі беруть пісок для господарських потреб.

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