У Києві водій автобуса перебував у стані наркотичного сп'яніння

Крім того, чоловік возив пасажирів, не одягаючи маску і розмовляючи телефоном за кермом.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.

Неадекватного водія за кермом жовтого ЛАЗу помітили патрульні. Інспектори зупинили автобус, а при спілкуванні виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння.

Інспектори склали на чоловіка протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та протокол за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей).

Раніше ми писали, що у Києві чоловік заподіяв вогнепальні поранення своєму колишньому шефові після того, як той його звільнив, не виплативши зарплату

Так, правоохоронці повідомили, що 35-річний чоловік розстріляв на вулиці свого колишнього начальника. Нападник вважає екс-шефа винним у своєму звільнення з роботи та невиплати йому зарплати. Інцидент стався на вулиці Братиславській у Києві. Нападник влучив у праве око і пах своєму колишньому 26-річному начальникові. Потерпілого доставили в лікарню у важкому стані.

Лікарі повідомили в поліцію, що по вулиці Братиславській госпіталізували чоловіка з вогнепальними пораненнями в праве око і пахову зону.

Завдяки записам з камер спостереження поліцейським вдалося ідентифікувати особу та затримати жителя сусіднього району. Ним виявився 35-річний чоловік, який раніше був судимий за злочини, пов'язані з наркотиками.

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