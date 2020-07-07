У Київській області зникла 16-річна дівчина
Як повідомляє Politeka, про зникнення підлітка проінформували у службі розшуку дітей, передає Znaj.ua.
Зазначається, що 16-річна Дарина Соломко пішла з дому вчора ввечері, 6 липня, і так і не повернулася.
Підліток не виходить на зв'язок з рідними і близькими.
У службі розшуку дітей розповіли про особливі прикмети дівчини: на вигляд їй 16-17 років, зріст 1,65 м, має середню статуру. Волосся у Дарини довге, темного кольору, очі теж темні, кругла форма обличчя. Дівчина була вдягнута в рожеву футболку і штани бірюзового кольору. Також вона мала при собі сумку-бананку із блискітками.
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Наразі нікому не відомо, де вона може знаходитися і куди пішла пізно ввечері 6 липня. Співробітники правоохоронних органів займаються пошуками хоч якихось зачіпок щодо місцезнаходження дівчини. Про якісь конфлікти з родиною не повідомлялося.
Пошуками дівчини займається Кагарлицьке відділення Обухівського відділу поліції. Правоохоронці зазначають, що Дарина вчора ввечері пішла з місця проживання (м. Ржищів, вул. Пушкіна) і так і не повернулась додому.
"При отриманні будь якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонуйте за номером спецлінії поліції "102", - закликали в поліції.
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