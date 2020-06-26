У столиці можуть знову відновити ряд карантинних обмежень, в тому числі і в роботі громадського транспорту
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на своєму черговому брифінгу 26 червня, передає Politeka.
Причина - зростання офіційного числа хворих коронавірусом.
"Багато жителів столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Але вірус не відступив, і якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних місць в опорних лікарнях в найближчі дні істотно знизиться, ми будемо змушені повернутися до суворих обмежень. У тому числі в роботі громадського транспорту ", - сказав він.
"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання коронавірусом, збільшилася на 115 осіб. Захворіли в тому числі і 9 медиків. Один випадок - смертельний. Одужали за добу 17 осіб", - додав мер.
Серед хворих 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років і дівчинка, якій 4 роки. 49 чоловіків у віці від 18 до 78-ми років і сім хлопчиків, від 3 до 15 років.
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В лікарні столиці госпіталізовано 25 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі - 19. У Дніпровському та Оболонському - по 18, у Деснянському районі - 15 випадків.
На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Всього від коронавіруса померли 102 жителя Києва, подолали коронавірус 1490 киян.
Додамо, що в Києві спалах китайського вірусу зафіксували на ринку "Троєщина". Так, вірус виявили у п'яти працівників.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
"Спалах вірусу зафіксована на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у п'яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції", – підкреслив мер.
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