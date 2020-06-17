Акції протесту, які проходили під Офісом президента України, пізніше переросли у сутички

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба Нацполіції, передає Politeka.net.

Бійка між активістами "Національного корпусу" та прихильниками скандального журналіста Анатолія Шарія сталася прямо на станції метро "Театральна" у київському метрополітені.

За інформацією силовиків, інцидент стався о 13:40 на платформі станції метро.

"Між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися та припинили правопорушення. Двох активних учасників конфлікту доставили до управління поліції у метрополітені для встановлення їх анкетних даних та надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова оцінка діям правопорушників", - йдеться у повідомленні.

У соцмережі Facebook скандальний журналіст також опублікував відео бійки, яка сталася на платформі метрополітену. При цьому поліцейських у момент сутички на відеоролику не видно.

Решили напасть на расходившихся людей. Не очень удачно. Как крыс загнали 🐀 Раскудахтались в комментариях, согласен. Следовало как обычно, дать им напасть на женщин, избить пацанов со спины и уйти героями. А потом повонять в фб "низабудимнипрастим" Gepostet von Анатолий Шарий am Mittwoch, 17. Juni 2020

Раніше ми розповідали, що під Офіс президента екстрено стягнули військову техніку. Як відомо, сьогодні, 17 червня, проводилися акції протесту, які були пов'язані зі скандальним Анатолієм Шарієм.

Прихильники журналіста вимагали під Офісом президента виконувати права журналістів.

Пізніше під ОПУ прийшли представники патріотичних організацій, які хотіли "вилікувати тих, кому подобається Шарій".

Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.

Як повідомляла Politeka, обурені українці пішли на штурм в центрі Києва, натовп не зупинити: кадри прориву.