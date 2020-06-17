Акции протеста, которые проходили под Офисом президента Украины, позже переросли в столкновения

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба Нацполіції, передает Politeka.net.

Драка между активистами "Национального корпуса" и сторонниками скандального журналиста Анатолия Шария произошла прямо на станции метро "Театральная" в киевском метрополитене.

По информации силовиков, инцидент произошел в 13:40 на платформе станции метро.

"Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения. Двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их анкетных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет предоставлена правовая оценка действиям правонарушителей", - говорится в сообщении.

В соцсети Facebook скандальный журналист также опубликовал видео драки, которая произошла на платформе метрополитена. При этом полицейских в момент столкновения на видеоролике не видно.

Решили напасть на расходившихся людей. Не очень удачно. Как крыс загнали 🐀 Раскудахтались в комментариях, согласен. Следовало как обычно, дать им напасть на женщин, избить пацанов со спины и уйти героями. А потом повонять в фб "низабудимнипрастим" Gepostet von Анатолий Шарий am Mittwoch, 17. Juni 2020

Ранее мы рассказывали, что под Офис президента экстренно стянули военную технику. Как известно, сегодня, 17 июня, проводились акции протеста, которые были связаны со скандальным Анатолием Шарием, из-за чего силовики усилили меры безопасности.

Сторонники журналиста требовали под Офисом президента выполнять права журналистов.

Позже под ОПУ пришли представители патриотических организаций, которые хотели "вылечить тех, кому нравится Шарий".

Напомним, центр Киева в дыму, начались массовые аресты и столкновения с полицией: кадры протеста.

Как сообщала Politeka, возмущенные украинцы пошли на штурм в центре Киева, толпу не остановить: кадры прорыва.