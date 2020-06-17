Жителі столиці взяли участь в анонімному опитуванні, що стосується майбутніх виборів-2020, віддавши перевагу громадському діячеві Андрію Пальчевському

Як повідомляє Politeka.net, опитування проводилося Телеграм-каналом Kyiv Live. У киян була можливість віддати свій голос одному з можливих кандидатів.

Громадський діяч і журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський впевнено лідирує з 25%. Крім нього в ТОП-трійку увійшли чинний мер Віталій Кличко (24%) і Сергій Притула (16%). Варто відзначити, в анонімному голосуванні взяли участь понад 224 тисяч чоловік.

Ці результати підтверджують картину, представлену раніше соціологічним дослідженням ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеним з 13 по 17 травня. Згідно з даними, нинішнього градоначальника Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже знає, за кого проголосує.

На думку соціолога Миколи Спірідонова, "позиції діючого мера досить хиткі".

"В спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - поділився думкою експерт.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський назвав головну проблему України, яка пояснює розвалену економіку, знищення бізнесу та низькі соціальні гарантії.

"Ми вчимося, але дуже повільно. Я розумію, що зараз країна знекровлена 30-річчям олігархічної системи... У нас як зайшли в 91-му році олігархи, як забрали владу і гроші… а потім ми дивуємося, чому у нас найбідніші люди, чому у нас найбільша кількість заробітчан. Чому у нас кожні п'ять років революції? Тому що таку несправедливість, як ми успадкували в 90-ті роки, особливо за правління Леоніда Даниловича...", - пояснив Пальчевський, відзначивши, що Кучма, ймовірно, не планував будувати таке суспільство, але зупинити його появу просто не зміг. Пізніше кількість олігархів в Україні збільшувалася з кожним новим президентом.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський відкрив Зеленському очі на згубний обман: «Мерзотники доповідають йому, що…"

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