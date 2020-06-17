Мер Віталій Кличко попередив про посилення заходів безпеки на карантині

Як повідомляє Politeka.net, глава КМДА розповів подробиці під час брифінгу 16 червня.

За словами Віталія Кличка, в столиці почали більш суворо стежити за тим, чи не порушують кияни правила карантину. Для цього влада Києва зібрали спеціальні групи, які будуть виявляти порушників.

"Місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. У всіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог", - повідомив мер.

Він, що в групи входять працівники районних адміністрацій, Госпродпотребслужбы, Департаменту благоустрою, Нацполиции і муніципальної охорони. Їм доручено перевіряти норми безпеки в магазинах, закладах громадського харчування та інших місцях. Порушників будуть виписувати штрафи.

Віталій Кличко нагадав, що фізособам доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень, а власникам установ - до 340 тисяч гривень. Але і це ще не все:

“У разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити – до їх усунення”.