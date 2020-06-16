Кіберспеціалисти Служби безпеки України заблокували міжрегіональну мережу російських ботоферм у Києві та інших регіонах.

Передає Politeka.net з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів.

Організатори ботофермы користувалися не тільки обліковими записами в соціальних мережах і е-мейлами, але і електронними гаманцями з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.

СБУ встановила, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські і європейські SIM-карти мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а в РФ також без сприяння з боку спецслужб.

За інформацією Служби безпеки, виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм здійснювали інформаційні "вкидання", сприяли поширенню негативних настроїв і дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами.

Всього в рамках кримінальних проваджень проведені обшуки за 12 адресами. Вилучені, зокрема, понад 40 тисяч SIM-карт мобільних операторів.

Викриття мережі ботоферм здійснювалося у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях.

Раніше повідомлялося, що група інтернет-агітаторів за вказівкою спецслужб РФ закликала до повалення влади в Україні.

Під час досудового розслідування було встановлено, що мешканці Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували у соціальних мережах спільноти сепаратистського спрямування.

Зловмисники діяли під «прикриттям» української SMM-структури і виконували вказівки російських кураторів.

В соцмережах вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинних обмежень з-за китайського вірусу, дискредитацію органів державної влади. І головне – агітатори інспірували протести і просували ідеї федералізації України.

Також ми писали, що українські спецслужби спочатку карантину виявили сотні агітаторів, які брехали про вірус з Китаю.

«За період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про вірус з Китаю. Також заблоковано понад 2 тисяч інтернет-співтовариств з загальною аудиторією 800 тисяч користувачів», - йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, українців несподівано обклали новим даниною, хто під ударом.

Як повідомляла Politeka, СБУ спіймали сотні агітаторів, які брехали про китайський вірус за завданням Росії.

Також Politeka писала, що українці побили за кашель в автобусі: СБУ розкрила, як боти взялися за тему вірусу в Україні.