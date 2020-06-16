Мешканці Відрадного повідомляють про випадки побиття дітей групою молодих людей.
Про це передає Politeka.net з посиланням на паблік "Мій Відрадний" в Facebook.
"У Солом'янському районі Києва (Відрадний) група молодих людей (більше 20 осіб) б'є підлітків. Вдень 12 червня група молодиків побила підлітків на вулиці Академіка Білецького, 18. В ході власного розслідування батьками постраждалих з'ясувалося, що хлопці займаються подібним регулярно. Позаймався спортом у парку Відрадний, "банда" виходить в місто і продовжує відпрацьовувати удари, на беззахисних підлітків", - йдеться в повідомленні Андрія Суворова.
Наголошується, що нападники б'ють ногами і розбігаються, а також погрожують розправою людям, які розповідають про побиття.
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За фактом нападу потерпілі звернулися в органи правопорядку з відповідною заявою, були зняті побої, зафіксовані травми.
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