Українцям треба бути пильними

У вівторок, 16 червня, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Про це передає Politeka.net з посиланням на Український гідрометцентр.

"Вдень 16 червня в Україні, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У Києві після вчорашньої зливи, яка підтопила ряд столичних вулиць, сьогодні очікується гроза і град, оголошений I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики також прогнозують шквальний вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18 °С, вдень 26-28 °C

Така ж погода очікується і по всьому регіону.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 16 червня продовжить грати на нервах громадян, на вулиці буде нереально парити через насуваються дощі з грозами.

«16 червня в Україні короткочасні дощі, грози, лише на Сумщині, Харківщині, Луганщині, вночі і на заході країни без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/сек. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на північному сході і сході країни до 32°», - йдеться в повідомленні синоптиків.

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Як повідомили синоптики, опади прогнозуються всю тиждень, крім одного дня. Також після дощів буде визирати сонце.

У вівторок 16 червня очікується похмура погода. Після обіду піде дощ. Вночі температура повітря буде +18 +20, вдень повітря прогріється до +30.

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