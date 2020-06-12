В Київській області, стався конфлікт зі стріляниною. Як стало відомо в інциденті взяли участь колишній і чинний депутати Броварської районної ради.

Перепалка зі стріляниною сталася в Княжичах, що в Броварському районі. Передає Politeka.net з посиланням на сайт «Сьогодні».

Повідомляється, що діючий чиновник отримав поранення в ноги, після того як накинувся з палицею на дітей.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області, конфлікт стався біля будинку депутата в Княжичах.

«Конфлікт почався біля паркану біля будинку депутата районної ради, де була купа піску. Там гралися діти. Чоловік вийшов до них і почав їх бити палицею. Постраждав від ударів палицею по спині 12-річний хлопчик. На місце прибігли батьки дітей. Батько хлопчика вистрілив у бік депутата, захищаючи свою дитину. За попередньою інформація, стріляв з газового пістолета, який був перероблений під травматичний", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області, уточнивши, що стріляв – екс-депутат Броварської районної ради.

Там зазначають, що конфліктні ситуації між сусідами в селищі трапляються часто.

"На місце конфлікту виїхала слідчо-оперативна група. Були встановлені всі учасники конфлікту. Перероблену зброю вилучено та відправлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження – нанесення ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Постраждалих відправили на проходження судово-медичної експертизи, щоб встановити ступінь тяжкості нанесених пошкоджень. З'ясовуємо всі причини та обставини події", – додають в поліції Київської області.

Раніше повідомлялося, що на Київщині місцевий депутат вдарив дитину палицею за те, що він підійшов до ставка, який нібито належить йому.

Наголошується, що озеро біля якого сталася сутичка, закрита парканом, але тільки з одного боку. Діти розповіли, що підійшли до озера з іншого боку, де ніякого паркану немає. Хлопчаки швидше за все хотіли просто покупатись.

Незважаючи на те, що вони вибачилися перед чиновником і збиралися йти, депутат вдарив одного з дітей палицею. Після цього вони втекли.

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