Спецслужби РФ продовжують активно вербувати громадян України. Чергове намагання було викрито контррозвідкою СБУ.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сюжет 5 каналу

Зазначається, що агресор намагався завербувати менеджера однієї зі столичних компаній, яка здійснює поставки та ремонт комплектуючих, зокрема, для військової техніки. Під час чергового відрядження до Росії чоловіка затримали співробітники РФ. Його звинуватили у незаконному постачання військової техніки для ЗСУ та підриві обороноздатності Росії. Аби уникнути покарання йому запропонували угоду – він мав збирати та передавати ворогу інформацію про військові поставки для української армії.

Однак чоловік оперативно повідомив українську розвідку і розповів всі деталі.

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"Авіаційні спеціалісти високого класу, такі як ти, запрошують для ПМЖ в Росію. Вони гарантують високооплачувану роботу, житло, оформлення всіх умов для сім'ї. У нас війна з Росією і як можна думати про співпрацю і спілкування. Це зрада. Я собі це в страшному сні не можу уявити" – вважає недозавербований Володимир.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі викрили агента російських спецслужб

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба СБУ в Дніпропетровській області.

Як йдеться у повідомленні, житель Дніпра, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ, поки був в Росії.

Також відомо, що його завданням був збір інформації про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області.

Крім того, ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і правоохоронців,  які брали участь в операції Об'єднаних сил, а вже зібрані дані агент повинен передавати російським кураторам з відпрацьовані канали зв'язку.

Нагадаємо, екс-священик УПЦ МП розкрив правду про московської церкви: «включена в спецслужби».

Як повідомляла Politeka, СБУ запобігла спробі РФ втрутитися у вибори в Україні.

Також Politeka писала, у РФ затримали американського морпіха, який проводив шпигунську акцію.