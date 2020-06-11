Спецслужби РФ продовжують активно вербувати громадян України. Чергове намагання було викрито контррозвідкою СБУ.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сюжет 5 каналу.

Зазначається, що агресор намагався завербувати менеджера однієї зі столичних компаній, яка здійснює поставки та ремонт комплектуючих, зокрема, для військової техніки. Під час чергового відрядження до Росії чоловіка затримали співробітники РФ. Його звинуватили у незаконному постачання військової техніки для ЗСУ та підриві обороноздатності Росії. Аби уникнути покарання йому запропонували угоду – він мав збирати та передавати ворогу інформацію про військові поставки для української армії.

Однак чоловік оперативно повідомив українську розвідку і розповів всі деталі.

"Авіаційні спеціалісти високого класу, такі як ти, запрошують для ПМЖ в Росію. Вони гарантують високооплачувану роботу, житло, оформлення всіх умов для сім'ї. У нас війна з Росією і як можна думати про співпрацю і спілкування. Це зрада. Я собі це в страшному сні не можу уявити" – вважає недозавербований Володимир.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі викрили агента російських спецслужб

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба СБУ в Дніпропетровській області.

Як йдеться у повідомленні, житель Дніпра, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ, поки був в Росії.

Також відомо, що його завданням був збір інформації про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області.

Крім того, ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і правоохоронців, які брали участь в операції Об'єднаних сил, а вже зібрані дані агент повинен передавати російським кураторам з відпрацьовані канали зв'язку.

Нагадаємо, екс-священик УПЦ МП розкрив правду про московської церкви: «включена в спецслужби».

Як повідомляла Politeka, СБУ запобігла спробі РФ втрутитися у вибори в Україні.

Також Politeka писала, у РФ затримали американського морпіха, який проводив шпигунську акцію.