У столиці можуть ввести спеціальні рекомендації, які обмежать вихід на вулицю людям старше 60 років, оскільки вони входять у групу ризику коронавіруса.

як відомо, на минулому тижні в Україні в цілому та в столиці зокрема збільшилося число інфікованих коронавірусом і навіть було встановлено антирекорд - 588 випадків за добу. Передає Politeka.net.

Про нові обмежувальні заходи заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З 10 червня в Україні планується нове ослаблення карантину, але деякі регіони до цього ще не готові. Так, раніше в Моз заявили, що це Київ і 7 областей - Волинська, Житомирська Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернігівська та Чернівецька області.

У зв'язку з цим пенсіонерам столиці - тим кому від 60 років і вище - можуть порекомендувати залишатися вдома до тих пір, поки ситуація не покращиться. Це питання знаходиться в компетенції Київської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що Кабмін запроваджує в Україні нові правила карантину через китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka.net головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про них в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кабінет міністрів продовжує поступово знімають обмеження через китайського вірусу по всій Україні. З 10 червня влади планують запустити новий етап ослаблення карантину, в рамках якого дозволять проводити масові заходи. Віктор Ляшко підкреслив, що санітарні обмеження все ще будуть діяти:

"Перші культурні установи будуть вирішувати з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, українцям розповіли про продовження карантину, важливу заяву Ляшка: "Після 22 червня...".

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