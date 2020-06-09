7 червня в Києві пішов з життя відомий волонтер і ветеран АТО Віталій Панич

Як повідомляє Politeka.net, сумна звістка опублікували у соцмережі Facebook волонтер Анна Майборода .

"Пішов з життя видатний волонтер Віталій Панич, помер у реанімації 4-ї київської лікарні. Всього 40 років", - написав журналіст Юрій Бутусов. - "Віталій проявив себе у війні як видатний Громадянин і Патріот. Він вів дуже активну волонтерську роботу, багаторазово при цьому ризикував життям, в тому числі і зі зброєю в руках... Він жив одним життям з армією".

За його словами, волонтер кілька днів хворів вдома з високою температурою, а до цього переніс важку операцію на нирках. Тести ПЛР не виявили китайський вірус, тому Віталія Панич занадто пізно госпіталізували в інфекційне відділення - лікарі не змогли врятувати йому життя. Крім того, речі ветерана АТО з медустанови зникли.

"Після смерті в лікарні вкрадені гроші, телефон і документи Віталія - поліція почала розслідування", - заявив Юрій Бутусов.

Раніше волонер Тетяна Бідняк повідомила, що Віталій Панич потрапив до лікарні з пневмонією, нирковою та серцевою недостатністю. Незважаючи на всі зусилля медиків, серце героя АТО зупинилося назавжди.

Блогер і волонтер Юрій Касьянов також розповів про те, яким був покійний Віталій, і закликав усіх небайдужих допомогти родині Панича:

"Ми з ним рідко перетиналися. Я просто знав, що ось він - є, стоїть поруч пліч-о-пліч, робить дуже потрібну справу, працює на нашу спільну перемогу, рятує чиєсь життя... А його не врятували, не вийшло".

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