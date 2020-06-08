Не виключено, що Михайло Саакашвілі може брати участь у виборах мера Києва

Про це, посилаючись на свої джерела, інформує Telegram-канал Жінка з косою.

За інформацією джерел, Михайло Саакашвілі, який зараз займає посаду голови Виконкому Національної ради реформ, може висунути свою кандидатуру на виборах у Києві.

Інсайдери також припустили, що таким чином Саакашвілі може допомогти чинного мера Віталію Кличку.

"Такі чутки пішли в кулуарах. Михайло Саакашили розглядає такий варіант для прокачування свого іміджу, а також для торгів. Всім відомо, що Саакашвілі і Кличко давні друзі і тому Саакашвілі може виступити як технічний кандидат проти опонентів чинного мера, а після зняти свою кандидатуру і підтримати Віталія Кличка", - сказано в повідомленні.

За інформацією видання Depo, Віталій Кличко і Саакашвілі не будуть боротися один з одним за крісло мера Києва.

"Завдання Саакашвілі на виборах у Києві може полягати не в реальному протистоянні з Кличком, а в імітації такого протистояння, головне ж вістря критики буде направлено ні на діючого мера, а на його суперника від "Євросолідарності" (ймовірно, Олексія Гончаренка) і партії Порошенка", - йдеться в статті.

Журналісти також припустили, що Саакашвілі доведеться критикувати Віталія Кличка перед виборами, але зовсім з іншою метою.

"Критикувати Кличка, звичайно, доведеться, цього вимагають правила виборів, однак робити це можна різними способами - або піаритися на недоробках мера, гіпертрофувати міські проблеми, або ж піарити себе як реформатора, а "слуг" як "команду реформаторів", потрібних Саакашвілі для виконання його плану. На цій риториці без особливих проблем можна вийти у другий тур виборів мерів, а головне - провести в Київраду найчисельнішу фракцію "зелених", - припустили автори статті.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі отримав посаду в уряді.

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