У столиці знову зібралися на мітинг вкладники банку «Аркада»

У центрі Києва пробки, зібрався мітинг інвесторів будівництва «Аркади».

Громадяни обурені тим, що будівництво, в яке вони вклали власні заощадження, зупинився в 2018 році. Передає Politeka.net з посиланням на Telegram-канал Pavlovsky News.

Довірителі банку "Аркада" кілька років чекають завершення будівництва квартир, за які вже заплатили 100% вартості або продовжують платити кредити. Будівництво проінвестованих будинків поступово зупинили в 2018-2019 роках.

За словами організатора акції протесту, за рік простою інвестори втрачають близько 100 мільйонів гривень.

Це не перший протест вкладників. Судячи з усього, поки до них не прислухалися.

З-за машин мітингувальників, поліція перекрила 2 смуги біля КМДА. Це призвело до заторів на Хрещатику.

Раніше повідомлялося, що 4 червня українці вийшли на масштабний протест під стінами Кабміну в Києві, до них стягнулися правоохоронці.

Як повідомляє Politeka.net, кадри і подробиці про події опублікував Telegram-канал Pavlovsky News.

У четвер в центрі української столиці розпочався мітинг так званих "евробляхеров". Водії зібралися біля будівлі уряду, щоб протестувати проти ситуації з розмитненням автомобілів, яку не можуть вирішити вже багато років.

На фото можна помітити, що біля Кабміну припарковано багато автомобілів, а на газоні розмістили плакат: "Зволікання доступною розмитнення STOP". У той же час, до будівлі вже привезли силовиків, які готуються реагувати на дії бунтарів.

"Ми закликаємо столичних водіїв бути готовим до можливих заторів", - зазначили автори.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

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