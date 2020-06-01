Володимир Зеленський та його команда не зможуть утримати владу в країні в режимі моноблока

Про це в ефірі телеканалу «112» заявив відомий журналіст та лідер у боротьбі за крісло мера Києва Андрій Пальчевський. Він нагадав про те, що МВФ зажадав, щоб Україна підрахувала, на що були витрачені виділені їй гроші. На думку Пальчевського, ця вимога може стати для нинішньої влади фатальною.

«Якщо наші порахують, то МВФ ще буде винен…Але якщо вони почнуть рахувати, із залученням когось, то 100% вилізе…», - впевнений Пальчевський.

На його думку, це стане великою проблемою для влади.

«Наслідки для нової влади можуть бути якщо не фатальними, то катастрофічними», - підкреслив журналіст.

При цьому він зауважив, що в цій ситуації є й свої плюси.

«Єдине, що я бачу добре, це те, що і президент Володимир Олександрович Зеленський, і люди, які його оточують, розуміють, що у режимі моноблока утримати владу в країні їм не вдасться», - підсумував Пальчевський.

Відзначимо, що раніше журналіст розкритикував українську владу за те, що замість ПЛР-тестів для виявлення небезпечного китайського вірусу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пропонує проводити інші тести просто тому, що вони у нас є.

Він підкреслив, що влада поки що так і не зробила правильних висновків про те, як керувати державою в умовах пандемії.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні: «Все має повернутися назад».

Як повідомляла Politeka, уряд забув про українців, Пальчевський жорстко пройшовся по помилках: «Треба було взяти і…».

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив, в чому головна особливість столиці.