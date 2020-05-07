Мер Києва Віталій Кличко заступився за свого заступника Миколу Поворозника, якого підозрюють у корупції

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА звернувся до правоохоронців під час брифінгу 7 травня.

Миколи Поворозника підозрюють в отриманні великого хабара. У квітні співробітники СБУ та Національної поліції провели до кабінеті чиновника обшуки та інші слідчі заходи.

Віталій Кличко звернув увагу, що його заступника досі не викликали на допит. Крім того, правоохоронці не підтвердили і не спростували інформацію про його причетність до корупційного злочину. У зв'язку з цим мер зажадав від поліцейських вибачитися перед чиновником.

"Я вимагаю офіційної інформації про нібито факти, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником. У цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над I. Винен - має відповідати за законом! Не винен - навіщо тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?", - заявив Віталій Кличко.

Кияни обурені словами мера. Багато коментатори припускають, що долю Поворозника вже давно вирішили, а Кличко тепер просто грає на публіку:

"Ба, так може він не хабарник? Не винен, беру назад. Клоун"; "Вимагає у силовиків? Вообщє страх втратив... вимагач"; "Смію припустити, що питання по м-ну Поворознику вже "вирішене" і "закрито", так як пан Кличко не став би розкидатися подібними заявами в перед місцевими виборами, не будь він впевнений на 100% і його заява могли б витлумачити як тиск на правоохоронні органи у разі надання доказів провини пана Поворозника. Загалом, все як завжди"; "а чому він дивується? у нас завжди так робиться .... полтавських чиновників вже більше року як викрили у багатомільйонні хабарі, і досі ніхто нікому нічого".

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