З'явилася інформація, що київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах "уханьского" вірусу

Результати ПЛР-тестів всього персонала неврології, кардіології та терапії підтвердили зараження, пише "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки що невідомі, зазначає видання.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ, станом на 9 ранку 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки китайського вірусу, з них 108 летальних, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки. За кількістю захворівших лідирують місто Київ (612), Чернівецька область (589), Івано-Франківська область (356).

Раніше ми повідомляли, перша жертва епідемії в Харківській області поставила під удар сотні людей.

Так, 71-річна мешканка села Високопілля Валківського району торгувала свічками в місцевій церкві. Про це на брифінгу заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Зараз на в'їзд і виїзд у село ввели обмеження.

«Цей населений пункт на сьогоднішній день перекритий. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся знаходилася на вихідних в церкві, і вона займалася продажем церковних свічок. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути і, ймовірно, дуже велика», – пояснив Кучер.

Також ми писали, президент Володимир Зеленський закликав українців відмовитися від походу до церкви на Великдень (у неділю, 19 квітня), а подивитися трансляцію богослужіння по телевізору.

Тим не менш, політичний експерт Анатолій Октисюк припустив, що влада створила "особливі умови" карантину для церков.

"Для них не важливо, що хтось захворіє або помре. Для них важливо, щоб їх паства фізично прийшла в храм і скинулась, хто скільки може. Це – бізнес, просто бізнес", - заявив аналітик.

Нагадаємо, суворий Зеленський терміново заявив про скасування Великодня і знайшов українцям заміну.

Також Politeka писала, що українці мають забути про життя без масок, вірус не відступить: заява ВООЗ про нової реальності.