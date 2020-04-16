Появилась информация, что киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки "уханьского" вируса

Результаты ПЦР-тестов всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердили заражение, пишет "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока что неизвестно, отмечает издание.

Напомним, согласно данным Минздрава, по состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая китайского вируса, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая. По количеству заболевших лидируют город Киев (612), Черновицкая область (589), Ивано-Франковская область (356).

Ранее мы сообщали, первая жертва эпидемии в Харьковской области поставила под удар сотни людей.

Так, погибшая 71-летняя жительница села Высокополье Валковского района торговала свечами в местной церкви. Об этом на брифинге заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Сейчас на въезд и выезд в село ввели ограничения.

«Этот населенный пункт на сегодняшний день перекрыт. Почему? Потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть и, вероятно, очень велико», – пояснил Кучер.

Также мы писали, президент Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от похода в церковь на Пасху (в воскресенье, 19 апреля), а посмотреть трансляцию богослужения по телевизору.

Тем не менее, политический эксперт Анатолий Октисюк предположил, что власть создала "особые условия" карантина для церквей.

"Для них не важно, что кто-то заболеет или умрет. Для них важно, чтобы их паства физически пришла в храм и скинулась, кто сколько может. Это – бизнес, просто бизнес", - заявил аналитик.

Напомним, суровый Зеленский срочно заявил об отмене Пасхи и нашел украинцам замену.

Также Politeka писала, что украинцы должны забыть о жизни без масок, вирус не отступит: заявление ВОЗ о новой реальности.