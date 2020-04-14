У Києві знову зросла кількість хворих

За одну добу додалися десятки заражених «уханьским» вірусом. Загальна кількість хворих досягла 551. Це на 56 чоловік більше, ніж було вчора. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційні дані МОЗ.

Так, в Україні місто Київ продовжує займати перше місце за кількістю заражених. Всього в країні зареєстровано 3 372 хворих. Зростання за добу склав 270 випадків.

У Київській області виявлено всього 224 випадки захворювання.

Нагадаємо, що органи місцевого самоврядування зловживали постановою МОЗ. Про це в ефірі українського телеканалу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, вже сьогодні, 14 квітня, постанова МОЗ про роботу ринків буде визнано таким, що втратив чинність.

Відповідно, продукти тепер не можна буде купувати на ринках.

"Факти, які були виявлені протягом дії цієї постанови, та зловживання органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах, хоча там було чітко прописано, коли ми можемо відкривати, як керівництво ринку має забезпечити відвідувачів і працівників ринку засобами індивідуального захисту, - ми маємо божевільні порушення. З завтрашнього дня моє постанову, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнано таким, що втратив силу, і ми не будемо в цьому працювати, здорового глузду немає", - заявив Ляшко в ефірі українського телеканалу.

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