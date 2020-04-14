В Киеве снова возросло количество заболевших

За одни сутки прибавились десятки зараженных «уханьским» вирусом. Общее количество больных достигло 551. Это на 56 человек больше, чем было вчера. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальные данные МОЗ.

Так, в Украине город Киев продолжает занимать первое место по количеству зараженных. Всего в стране зарегистрировано 3 372 заболевших. Рост за сутки составил 270 случаев.

В Киевской области выявлено всего 224 случая заболевания.

Напомним, что органы местного самоуправления злоупотребляли постановлением МОЗ. Об этом в эфире украинского телеканала заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, уже сегодня, 14 апреля, постановление МОЗ о работе рынков будет признано утратившим силу.

Соответственно, продукты теперь нельзя будет покупать на рынках.

"Факты, которые были выявлены в течение действия этого постановления, и злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях, хотя там было четко прописано, когда мы можем открывать, как руководство рынка должно обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты, - мы имеем сумасшедшие нарушения. С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, и мы не будем в этом работать, здравого смысла нет", - заявил Ляшко в эфире украинского телеканала.

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