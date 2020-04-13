За добу смертельним вірусом заразилися рекордна кількість киян

Так, за останню добу в столиці підтвердилося наявність вірусу у рекордної кількості киян. Захворіли 79 осіб. Тепер у столиці майже півтисячі заражених – 495. Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на офіційні дані мерії Києва.

Серед захворілих 22 жінки у віці від 26 до 66 років та 57 чоловіків у віці від 18 до 74 років, з них 6 медиків.

Крім того, 63 випадку з 79 були підтверджені в Києво-Печерській Лаврі.

що Стосується карти захворювань по районах, то в Печерському + 63 випадки зараження вірусом, Шевченсковском і Солом'янському +7, у Дніпровському +2, а у Святошинському і Деснянському з одного нового випадку захворювання. В інших районах Києва нові випадки зараження за минулу добу не було виявлено.

Нагадаємо, що традиційно через тиждень після Великодня в Україні настають поминальні дні, які церква називає "Радоницей", а в народі - "Проводами" і "Гробками". В цей час люди йдуть на цвинтар, щоб відвідати могили рідних і близьких і вшанувати їх пам'ять. Але велика ймовірність, що в 2020 році будуть штрафувати.

Так заступник губернатора Рівненської області Ігор Тимошенко, зазначив, що зараз зборів на кладовищах вважаються порушенням умов карантину через епідемію китайського вірусу. І якщо його не скасовувати, поминки повинні припиняти, як вихід на вулицю без вагомої причини.

Нагадаємо, важливу заяву зробили в Моз про скасування карантину: "Через 10 днів..."

Як повідомляла Politeka, українці масово кинулися в храми під час карантину, люди в розпачі: "А на кого ще сподіватися?"

Також Politeka писала про те, чим обернеться прогулянка з котом замість собаки на карантині, "ніколи так не робіть".