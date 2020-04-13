За сутки смертельным вирусом заразилось рекордное количество киевлян

Так, за последние сутки в столице подтвердилось наличие вируса у рекордного количества киевлян. Заболели 79 человек. Теперь в столице почти полтысячи зараженных – 495. Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на официальные данные мэрии Киева.

Среди заболевших 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, из них 6 медиков.

Кроме того, 63 случая из 79 были подтверждены в Киево-Печерской Лавре.

Касаемо карты заболеваний по районам, то в Печерском + 63 случая заражения вирусом, в Шевченсковском и Соломянском +7, в Днепровском +2, а в Святошинском и Деснянском по одному новому случаю заболевания. В других районах Киева новые случаи заражения за минувшие сутки не были обнаружены.

Напомним, что традиционно спустя неделю после Пасхи в Украине наступают поминальные дни, которые церковь называет "Радоницей", а в народе - "Проводами" и "Гробками". В это время люди идут на кладбище, чтобы посетить могилы родных и близких и почтить их память. Но велика вероятность, что в 2020 году за это будут штрафовать.

Так заместитель губернатора Ровенской области Игорь Тимошенко, отметил, что сейчас собрания на кладбищах считаются нарушением условий карантина из-за эпидемии китайского вируса. И если его не отменять, поминки должны пресекать, как выход на улицу без веской причины.

Напомним, важное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."

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