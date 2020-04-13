Поліція організовує патрулі для нагляду за дотриманням карантину на кладовищі в Києві

Також столична влада звернулися до голів релігійних громад Києва з проханням перенести поминальні дні на червень 2020 року. Про це стало відомо з засідання в Київському штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Так, патрулювання на столичних кладовищах повинні початися з 11 квітня 2020 року.

Крім того, згідно з документом, у Києві поліцейським доручено обмежити по можливості доступу громадян до місць поховань на території міських кладовищ, крім проведення поховань у відповідності з нормами, встановленими на час дії карантину.

Нагадаємо, що традиційно через тиждень після Великодня в Україні настають поминальні дні, які церква називає "Радоницей", а в народі - "Проводами" і "Гробками". В цей час люди йдуть на цвинтар, щоб відвідати могили рідних і близьких і вшанувати їх пам'ять. Але велика ймовірність, що в 2020 році будуть штрафувати.

Так заступник губернатора Рівненської області Ігор Тимошенко, зазначив, що зараз зборів на кладовищах вважаються порушенням умов карантину через епідемію китайського вірусу. І якщо його не скасовувати, поминки повинні припиняти, як вихід на вулицю без вагомої причини.

"В цьому випадку ми повинні ставити питання безпеки вище. Цей захід підпадає під умови карантину. Тим більше зараз передбачені суттєві обмеження для перебування громадян за межами свого будинку. Поминальний тиждень буде в межах карантину", - пояснив заступник голови обласної адміністрації.

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