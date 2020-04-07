Відео "і так зійде" злили в мережу

Киянам показали, як проводиться дезінфекція в їх під'їздах

Щоб уникнути зараження, у столиці проводять дезінфекцію вулиць і під'їздів. Так, днями до дезінфекції громадських місць центру столиці приєдналася Нацгвардія. Про це повідомляє Знай (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Не всі працівники, що здійснюють дезінфекцію, роблять це сумлінно.

У Києві в районі Оболонь на камери спостереження потрапила жінка, яка дезинфицировала під'їзд. Мало сказати, що вона халтурила. Жінка з розпилювачем дезінфікуючого засобу зайшла в під'їзд, зробила кілька бризк, і пішла далі.

"Оболонь. Наші дні. Дезінфекція. І так зійде, називається", – підписали кадри в мережі.

Нагадаємо, що у Києві шахраї грабують літніх жінок під час карантину. У мережі розповіли про новому вигляді розлучення на гроші в Києві. Аферист під виглядом такстиста вирішив провезти під носом у поліції велику суму грошей.

«Вовк з Уолл Стріт якийсь! Поки все на карантині, аферные схеми недоносків продовжують приносити свої плоди. Так, вчора один з таксистів під'їхав до правоохоронців і повідомив, що тільки що йому поступив дуже дивний замовлення – в одному з приватних секторів треба було у старенької забрати пакет і привезти указному адресою. Казав, що жінка плакала і просила допомоги», – розповідають подробиці афери в мережі.

На адресу, куди таксист повинен був відвезти пакет приїхав і таксист, і правоохоронці.

Поліцейські затримали порушника з повним пакетом грошей.

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